Cannes'da Belirli Bir Bakış ödülleri dağıtıldı

Dün gece düzenlenen "Belirli Bir Bakış" ödül töreninde dört Afrika filmi de ödül aldı. Asmae El Moudir, ailesinin Fas'taki 1981'de çıkan "Ekmek Ayaklanmaları" hikayelerinin ardındaki gerçeği araştırdığı belgeseli "The Mother of All Lies" ile Belirli Bir Bakış'ın En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. Kamal Lazraq, Kazablanka banliyölerinde geçen bir suç draması olan "Hounds" ile Belirli Bir Bakış Jüri ödülünü kazandı.