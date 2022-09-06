Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 06.09.2022 - 14:33 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 14:43
Konya'nın Çumra ilçesinde, Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan Çatalhöyük'teki kazıların 30. sezonunda, 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu.
Yaklaşık 30 metrekarelik özel bir dini yapıda yükseltilmiş ocak, boğa başlı sekilerle süslenmiş sunak, duvar resimleri ve kabartmalarıyla dikkati çeken yapı gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı Heyeti Başkanı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, geçen yıl kuzey höyükte yeni bir mahalle ve sokak bulunduğunu, bu alanda kazıların devam ettiğini hatırlattı.
Polonya'daki Poznan Üniversitesi Prehistorya Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Arkadiusz Marciniak'ın 2018'de güney höyüğün doğu alanında çalışmalara başladığını, Çatalhöyük'ün son dönemlerinden izler barındıran alanın bu yıl bir sürpriz verdiğini söyledi.
1960'larda ilk dönem kazılan 150 yapıdan 48'inin "shrine" adı verilen kült veya inanç yapıları olduğunu belirtildi.
Türkcan "Yaklaşık 30 metrekare olan bir yapının içinde duvar resimleri, kabartmalar vardı ve o yapının özel olarak örtüldüğünü biliyoruz. Boğa başları ve sunaklar vardı. Bu alanı şimdi özel tekniklerle koruma altına alıyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha detaylı inceleyeceğiz" dedi.
Son bulunan tapınağın Çatalhöyük'te ibadet geleneğinin devamını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Türkcan, tapınakta bir sunak alanı, boğa başlarıyla süslenmiş sekiler, emekleyerek geçilen dar özel girişler, duvar resimleri ve kabartmalar bulunduğunu dile getirdi.