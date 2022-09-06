Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu

ÖZEL TEKNİKLERLE KORUMA ALTINA ALINACAK

1960'larda ilk dönem kazılan 150 yapıdan 48'inin "shrine" adı verilen kült veya inanç yapıları olduğunu belirtildi.

Türkcan "Yaklaşık 30 metrekare olan bir yapının içinde duvar resimleri, kabartmalar vardı ve o yapının özel olarak örtüldüğünü biliyoruz. Boğa başları ve sunaklar vardı. Bu alanı şimdi özel tekniklerle koruma altına alıyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha detaylı inceleyeceğiz" dedi.