Cazın efsanelerinden Dianne Reeves İstanbul'da konser verdi

"HERKESE TÜRKİYE'Yİ GEZMELERİNİ SÖYLÜYORUM"

"Burayı gördükten sonra herkese, 'Siz de pasaportunuzu hazırlayın ve gezin mutlaka' dedim"

Türkiye'ye ilk kez 1991'de geldiğini kaydeden Reeves, "İlkinde The Philip Morris Superband müzik grubu üyeleriyle gelmiştim. Daha önce hiç bu kadar büyük bir enerjiye, bu kadar çok göze, bunca lezzete ve insan için bu kadar çok şeye sahip bir yerde bulunmadım. İlk yolculuk için muhteşem bir deneyimdi" dedi.

"Mısır Çarşı'sına gittim ve orada, ne olduğunu hiç bilmediğim bütün baharat ve kuruyemişleri satın almaya çalıştım" diyen Reeves, "Daha sonra evime dönüp onlarla yemekler yaptım. İnsanlar, 'Bu çok iyi, neyle yaptın?' diye sorduğunda ise, 'Hiçbir fikrim yok' cevabını verdim. Evimdeki halılar ve mutfağımdaki fayanslar... Yani demek istediğim sizleri seviyorum, anlamıyorsunuz. Burayı gördükten sonra herkese, 'Siz de pasaportunuzu hazırlayın ve gezin mutlaka' demeye başladım" ifadesini kullandı.