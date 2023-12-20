Çektikleri filmle dünyaya açılan Bingöllü öğretmenler yeni yeteneklerin peşinde

"HOCALARIMIZ BİZE IŞIK OLUYOR"

Öğrencilerden Miraç Uras, konservatuvar eğitimi alarak sanatta kendisini geliştirmek istediğini belirterek, "Hocalarımız film çekimiyle ilgili her şeyi anlatıyor. Bakış açımıza katkı sunuyorlar. Hocalarımız bize ışık oluyor." ifadelerini kullandı.

Fırat Baluken de öğretmenlerinin çektiği filmleri gördüklerinde şaşırdıklarını anlatarak, kendilerine bu alanda eğitim veren öğretmenlere teşekkür ettiklerini söyledi.