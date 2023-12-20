Çektikleri filmle dünyaya açılan Bingöllü öğretmenler yeni yeteneklerin peşinde
Bingöl'de çektikleri üç kısa film ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alan öğretmenler, sinemaya yeni yetenekler kazandırmak için öğrencilere gönüllü eğitim veriyor.
Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle kentte ve İstanbul'daki farklı okullarda görev yapan, fotoğraf ile sinemaya gönül veren Bingöllü 5 öğretmen meslek kariyerine yeni bir kulvar kazandırdı.
Kentte yolları kesişen Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Mahsun Celayir ve Ahmet Gider, Bingöl Yeşilyurt Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kadir İşlek, İstanbul Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Abdurrahim Karabulut ile özel eğitim öğretmeni Muhammed Celayir, 2017'de insanların eşitliğini anlatan "Adem'in Çocukları" isimli kısa filmi çekti.