Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 11:41 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 11:44

Yapımcı ve şarkıcı Ercan Saatçi ve Cem Yılmaz özel bir düet çalışması için bir araya geldi. Saatçi, ünlü komedyenin Erşan Kuneri dizisi için seslendirdiği ‘Ne Oldu Yaram’ adlı şarkısın klibini paylaştı.

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı - 1

 ve müzik yapımcısı ve bestekarı Ercan Saatçi, Erşan Kunerinin dizi müzikleri için bir araya geldi.

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı - 2

Söz ve müziği Ercan Saatçi’ye ait olan ‘Ne Oldu Yaram’ şarkısı kliplendi.

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı - 3

Dizinin sevilen şarkılarından biri olan şarkıyı seslendiren Yılmaz’a klipte Saatçi de eşlik etti.

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı - 4

KUNERİ HAYRANLARINA ÖZEL KLİP

Saatçi sosyal medya hesabından #ErşanKuneriŞarkıları etiketiyle yaptığı paylaşımını aynı zamanda Youtube kanalında da yayınladı.

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı - 5

MÜZİKLERİ ÇOK SEVİLDİ

Cem Yılmazın komedi türündeki yeni dizisi Erşan Kuneri’nin müzikleri oldukça konuşulmuştu.

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı - 6

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri, Gora'da kısa bir şekilde tanıtılan karakterin hikayesini işliyor.

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