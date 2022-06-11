Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi fenomen şarkı için düet yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 11:41 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 11:44
Cem Yılmaz ve müzik yapımcısı ve bestekarı Ercan Saatçi, Erşan Kuneri’nin dizi müzikleri için bir araya geldi.
Söz ve müziği Ercan Saatçi’ye ait olan ‘Ne Oldu Yaram’ şarkısı kliplendi.
Dizinin sevilen şarkılarından biri olan şarkıyı seslendiren Yılmaz’a klipte Saatçi de eşlik etti.
Saatçi sosyal medya hesabından #ErşanKuneriŞarkıları etiketiyle yaptığı paylaşımını aynı zamanda Youtube kanalında da yayınladı.
Cem Yılmaz’ın komedi türündeki yeni dizisi Erşan Kuneri’nin müzikleri oldukça konuşulmuştu.
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri, Gora'da kısa bir şekilde tanıtılan karakterin hikayesini işliyor.