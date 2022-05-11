Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri

Haberler | 11.05.2022 - 16:24

Merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi için geri sayım başladı. Cem Yılmaz, 13 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak diziden yeni afişler paylaştı.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 1

'ın yeni projesi Erşan Kuneri için geri sayım başladı.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 2

Yılmaz, Twitter hesabından Kuneri’ye dair yeni paylaşımlarda bulundu.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 3

Yılmaz, yeni dizisinden yedi adet renkli film afişi paylaştı.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 4

Yılmaz’ın yazıp yönettiği projesinin kadrosunda Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 5

ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 6

Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri - 7

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.

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