Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri

Haberler | 11.05.2022 - 16:24
Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri için geri sayım başladı.
Yılmaz, Twitter hesabından Kuneri’ye dair yeni paylaşımlarda bulundu.
Yılmaz, yeni dizisinden yedi adet renkli film afişi paylaştı.
Yılmaz’ın yazıp yönettiği projesinin kadrosunda Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor.
ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU
Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir.
Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.
İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.