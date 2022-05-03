Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden yeni fotoğraflar

ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.