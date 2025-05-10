Çerçeve boyutunda minyatür halı: Fiyatı 100 bin lirayı buluyor
Isparta'da özellikle 1970'li yıllarda ekonomiye damga vuran el dokuması halıcılıkta artık minyatür halılar rağbet görüyor.
Isparta tarihine damga vuran el dokuması halıcılıkta minyatüre doğru hızlı dönüş gerçekleşti. El emeği göz nuru ev halılarının yerini minyatür halılar almaya başladı. Hediyelik eşya sektöründe pazarı hızla büyüyen minyatür halılar, yurt içi ve dışında büyük talep görüyor. İsteğe göre tasarlanan halılar ofislerin, evlerin, makam odalarını süslüyor.