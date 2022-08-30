Chris Rock yeniden Oscar sunuculuğu için çağrıldığını söyledi

Ancak Oscar hadisesinin ardından Smith’in Q Score’daki puanı geriledi. Aynı şekilde, Smith’in eşi oyuncu Jada Pinkett Smith’in de itibarında ciddi bir zedelenme görüldü. Buna karşılık, sahnede kendisine tokat atılan Rock’ın saygınlığında hiçbir değişim gözlenmedi.

Smith’in bu düşüşünü yorumlayan uzmanlar, Tiger Wood’un ihanet haberi veya Johnny Depp’in karalama davası gibi hadiselerin daha kötü sonuçları olduğunu ortaya koydu.