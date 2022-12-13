Christopher Nolan imzalı Oppenheimer'dan yeni kareler

'Zaman'ı konu alan karmaşık olay örgüsüne sahip filmleriyle öne çıkan İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı konu alan filmi 'Oppenheimer'dan yeni kareler yayınlandı.
Başrollerinde Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh ve Robert Downey Jr gibi isimlerin yer aldığı filme dair konuşan Nolan, oldukça çarpıcı yorumlarda bulundu.
Yönetmen yeni filminde atom bombası sahnelerinin testi için bilgisayar tabanlı görüntü (CGI) kullanmadıklarını açıkladı.
Total Film'e konuşan yönetmen "Trinity testini (bir nükleer silah için yapılmış ilk test) bilgisayar efekti kullanmadan tekrar yaratmak oldukça zorluydu” açıklamasında bulundu.
IMAX teknolojisini sık sık kullanmasıyla bilinen yönetmen, ilk defa IMAX formatında siyah beyaz bir film çektiklerini söyledi.
Filmde Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano ve Kenneth Branagh gibi ünlü isimler de yer alıyor.
Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabından yola çıkarak atom bombasının bulunmasını sağlayan teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hikayesini anlatan film, 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.