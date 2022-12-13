Christopher Nolan Oppenheimer filminin atom bombasının test sahneleri için efekt kullanmadı

IMAX İLE ÇEKİLEN İLK SİYAH BEYAZ FİLM

IMAX teknolojisini sık sık kullanmasıyla bilinen yönetmen, ilk defa IMAX formatında siyah beyaz bir film çektiklerini söyledi.

Filmde Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano ve Kenneth Branagh gibi ünlü isimler de yer alıyor.