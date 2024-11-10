Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu

Nolan'ın yeni filmine Anne Hathaway ile Zendaya dahil oldu. Zendaya ile Anne Hathaway'in filmdeki rollerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yıldız kadrolu filmleriyle tanınan Nolan'ın yeni projesinin konusu ise hala merak konusu.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Nolan'ın yeni filminin 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor.