Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu

Oscar ödüllü "Oppenheimer" filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan'ın yeni filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Son olarak Tom Holland'ın dahil olduğu filmin kadrosu giderek genişliyor.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 1

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını yine Universal Pictures üstlenecek.

N-LIFE HABERLERİ

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 2

Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı filme daha sonra olarak Örümcek Adam serisiyle tanınan İngiliz oyuncu Tom Holland dahil olmuştu.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 3

Nolan'ın yeni filmine Anne Hathaway ile Zendaya dahil oldu. Zendaya ile Anne Hathaway'in filmdeki rollerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yıldız kadrolu filmleriyle tanınan Nolan'ın yeni projesinin konusu ise hala merak konusu.


NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Nolan'ın yeni filminin 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 4


ÜÇÜNCÜ FİLM YOLDA

Adı henüz açıklanmayan film sayesinde, Interstellar ve Kara Şövalye Yükseliyor filmlerinde Nolan ile birlikte çalışan Hathaway, yönetmenle üçüncü kez bir araya gelecek.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 5

Tom Holland ile Örümcek Adam filmlerinde başrolü paylaşan Zendaya ise ilk kez Nolan ile çalışacak.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 6

Matt Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalıştı.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu - 7

OPPENHEIMER BAŞARISI

En iyi film ödülü sahibi "Oppenheimer" gişede 976 milyon dolar  kazandı. Filmin 100 milyon dolar bütçe ile çekildiği biliniyor. 

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

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