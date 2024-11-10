Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu
Oscar ödüllü "Oppenheimer" filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan'ın yeni filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Son olarak Tom Holland'ın dahil olduğu filmin kadrosu giderek genişliyor.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.
Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını yine Universal Pictures üstlenecek.