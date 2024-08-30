CIA açıkladı: Taylor Swift konserinde binlerce kişiyi öldürmeyi planlıyorlardı
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. CIA'den yapılan açıklamaya göre, konserler iptal edilmeseydi binlerce kişi hayatını kaybedebilirdi.
"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı.
AP'nin haberine göre, CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, iptal edilen konserler hakkında konuştu.