CIA açıkladı: Taylor Swift konserinde binlerce kişiyi öldürmeyi planlıyorlardı

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Viyana'daki konserlerin iptal edilmesinin ardından Swift ilk kez açıklama yaptı. Avrupa turnesini tamamlayan yıldız sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Londra'da sahneye çıktığımda duygularım çok inişli çıkışlıydı. Viyana'daki gösterilerimizin iptal edilmesi beni yıktı. İptallerin sebebi beni yeni bir korkuyla doldurdu ve çok sayıda insanın bu gösterilere gelmeyi planlamış olması nedeniyle muazzam bir suçluluk duygusuna kapıldım."

Swift sözlerine "Ama aynı zamanda yetkililere de minnettardım çünkü onlar sayesinde hayatlar için, konserler için üzülüyorduk. Bir araya gelen hayranlarımda gördüğüm sevgi ve birlik beni yüreklendirdi. Tüm enerjimi Londra'daki gösterileri izlemeye gelen yaklaşık yarım milyon insanı korumaya harcamaya karar verdim" diye devam etti.