Çikolata (Chocolat) filmi dizi oluyor

Joanne Harris'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan 2000 yapımı yapımı Çikolata (Chocolat)i TV dizisi oluyor.
Başrollerinde Juliette Binoche ve Johnny Depp'in yer aldığı 2000 yapımı film, Atlantique Productions ve Miramax TV'nin yapımcılığında Fransızca bir dizi olarak uyarlanacak.
Dizi, kitap ve filmin hikayesini genişletecek ve hikayeyi günümüz Fransa'sına kaydıracak. Hikaye, filmde de olduğu gibi, küçük bir kasabaya yerleşen ve ortalığı sarsan bir kadın ve küçük kızının etrafında dönecek.
Lasse Hallstrom'un yönetmenliğini üstlendiği film, hem gişede başarı yakalamış, hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. Çikolata (Chocolat), BAFTA, SAG, Altın Küre gibi birçok prestijli ödülde çeşitli kategorilerde adaylık elde etmiş, Oscar'da En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere toplam 5 kategoride aday gösterilmişti.
Filmde Binoche ve Depp'in yansı sıra kadroda Judi Dench, Carrie Ann-Moss ve Alfred Molina gibi isimler yer alıyordu.
Filmde, her şeyden uzak, minik bir Fransız kasabasında genç bir kadın ve kızı kasabanın tüm sıradanlığına karşı oldukça farklı ve sevimli bir çikolata dükkanı açar. Bu tip zevklerin tatminkarlığından habersiz olan kasaba halkı, bu küçük dükkanın onlara sunduğu hazlar dünyasıyla o güne kadar yaşamadıkları, yeni bir hayatı keşfeder. Ancak öteki taraftan, kasabanın yaşadığı bu tatmin duygusunun tam karşısında duran kasaba sakinleri de vardır. Gizli bir soğuk savaş yaşanır.