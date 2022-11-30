Çikolata (Chocolat) filmi dizi oluyor

Lasse Hallstrom'un yönetmenliğini üstlendiği film, hem gişede başarı yakalamış, hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. Çikolata (Chocolat), BAFTA, SAG, Altın Küre gibi birçok prestijli ödülde çeşitli kategorilerde adaylık elde etmiş, Oscar'da En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere toplam 5 kategoride aday gösterilmişti.

Filmde Binoche ve Depp'in yansı sıra kadroda Judi Dench, Carrie Ann-Moss ve Alfred Molina gibi isimler yer alıyordu.