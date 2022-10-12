Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury hayatını kaybetti

12 SEZON SÜRDÜ

Lansbury, Türkiye'de de yıllarca beğeniyle izlenen Cinayet Dosyası dizisiyle, adını tüm dünyaya duyurmuştu. 12 sezon boyunca devam eden dizide, her yıl Emmy ödülüne aday gösterildi.





‘Cinayet Dosyası’ dizisinde, eski bir öğretmen olan Jessica Fletcher, kocasını yitirdikten sonra bu acı ile baş edebilmek için romanlar yazmaya başlar. Jessica'nın kaleme aldığı romanlar basılmakla kalmaz, en çok satılanlar listesine girip ona uluslararası bir şöhret kazandırır.