Çin'de Minyonlar filminin sonu değiştirildi

Filmin Çin sinemalarında gösterilen versiyonunda, Wild Knuckles karakterinin polis tarafından yakalandığı ve 20 yıl hapis yattığı gösterilirken, Gru'nun ailesine döndüğü ve en büyük başarısı üç kız çocuğuna baba olmak olduğu anlatılıyor.

Orijinal filmde ise Wild Knuckles'ın yetkililer tarafından yakalanmamak için bir kez daha ölü numarası yaptığı ve Gru ile birlikte Minyonlar'a katılarak uzaklaştığı görülüyor.

Seyirciler, yeniden kurgulanmış finalin kötü göründüğünü belirtti. Çinli bir film eleştirmeni, "Bir animasyonun bizi 'yozlaştıracağı' korkusuyla özel rehberliğe ve özene ihtiyacı olan sadece biziz" yorumunu yaptı.

