Çin'den Keanu Reeves filmlerine engel

Haberler | 25.03.2022 - 14:07

Keanu Reeves'in Çin milliyetçilerinin bağımsızlık yanlısı bir kuruluş olarak gördüğü Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) yardım konserine katılması sonrası filmlerine engel geldi.

Çin'den Keanu Reeves filmlerine engel - 1

'deki bazı platformlar, Kanadalı Keanu Reeves'in Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) bir konsere katılmasından sonra ünlü oyuncunun filmleri ve video içeriklerini yayından kaldırdı.

Çin'den Keanu Reeves filmlerine engel - 2

Reeves'in; Matrix, John Wick ve Speed filmleri kaldırılan filmler arasında yer alıyor.

Çin'den Keanu Reeves filmlerine engel - 3

Reeves’in diğer bazı çalışmaları Çin’in mesajlaşma hizmetlerinin bazılarında hala aranabilirken, yıldız oyuncunun İngilizce adı ve Çince çevirisi için yapılan aramalar ise sonuç vermiyor.

Çin'den Keanu Reeves filmlerine engel - 4

Reeves'in yanı sıra Patti Smith, Laurie Anderson, Trey Anastasio ve Jason Isbell gibi isimler de Çin milliyetçilerinin hedefinde.

Çin'den Keanu Reeves filmlerine engel - 5

Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Matrix serisi devam edecek mi?" sorusu üzerine Reeves, yönetmenin yeni film çekmeyeceğini açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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