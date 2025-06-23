Çini ustası arkeoloğun imza eseri "Kubbe-i Hadra" oldu

''ÜRETİM SÜRECİ AYRI BİR HAZ VERDİ''

Kubbe-i Hadra'nın çinilerini üretmenin eşsiz bir keyfi ve gururu olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Bu restorasyona talip olan atölyeler arasında bizim numunelerimiz, yapılan testlerde açık ara birinci geldi. Yetkili kurumlar görevi bize verdi. Bu aynı zamanda kutlu bir görevdi. Sadece bir iş olarak bakmadık bu restorasyon sürecine. Üretim süreci ayrı bir haz verdi. Manevi bir yönü vardı. Bittikten sonra da bambaşka duygular yaşadık. Arada bir gidip bakarım, 'ben mi yaptım burayı, ben yaptım herhalde, evet ben yaptım' derim kendi kendime."

Ürettiği çinilere ruhundan bir parça da eklediğini anlatan Güler, her çiniyle arasında ayrı bir bağ oluştuğunu belirtti.