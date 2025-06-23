Çini ustası arkeoloğun imza eseri "Kubbe-i Hadra" oldu
Büyük Selçuklu tekniğiyle çini sanatını icra eden 61 yaşındaki arkeolog Kemal Güler, Konya'nın simgesi Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra'nın çinilerini yapmanın gururunu yaşıyor.
İznik usulü olarak da bilinen, Büyük Selçuklu döneminden gelen yüksek silisli, sırçalı çini tekniğini uygulayan Güler, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesinde iki yıl önce tamamlanan ve 3 yıl 3 ay süren tarihinin en kapsamlı restorasyonunda görev aldı.