Çini ustası eserlerini resim ve gravürle zenginleştiriyor

Alaylı olarak yaklaşık 35 yıldan bu yana çini sanatını sürdürdüğünü söyleyen Gürbüz, "İlkokul yıllarımdan beri çeşitli atölyelerde çalışarak ustaların yanında bu sanatı öğrendim. Çini sanatında klasik çalışmaların yanında her zaman sıra dışı çalışmalara da önem verdim” dedi.

Gürbüz, günün büyük bölümünü atölyesinde geçirdiğini ve çini sanatının kendisi için bir yaşam tarzına dönüştüğünü belirtti.