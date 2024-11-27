Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi!

FARKLI DURUMLAR, FARKLI HAKLAR

Savcılar, Trump davasındaki yargıçların, başkanlık seçimlerine katılan bir adaya yönelik özel bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Trump’ın siyasi açıklamalar yapmasının kamuoyu üzerinde farklı etkileri olduğu ve bu nedenle ifade özgürlüğünün genişletilmiş bir şekilde ele alındığı belirtildi.