Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi!
Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçla karşı karşıya olan rapçi Sean "Diddy" Combs yeniden seçilen ABD Başkanı Donald Trump’la aynı haklara sahip olması gerektiğini savundu. Ünlü rapçinin talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Sean "Diddy" Combs’un, Donald Trump’la aynı ifade özgürlüğü haklarını talep etmesi yargıdan geri döndü.
Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçla yargılanan ünlü rap yıldızı Diddy, ifade özgürlüğü konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump’la aynı haklara sahip olması gerektiğini savundu. Ancak savcılar, bu talebi reddetti.