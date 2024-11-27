Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi!

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçla karşı karşıya olan rapçi Sean "Diddy" Combs yeniden seçilen ABD Başkanı Donald Trump’la aynı haklara sahip olması gerektiğini savundu. Ünlü rapçinin talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi! - 1

Sean "Diddy" Combs’un, Donald Trump’la aynı ifade özgürlüğü haklarını talep etmesi yargıdan geri döndü.

Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçla yargılanan ünlü rap yıldızı Diddy, ifade özgürlüğü konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump’la aynı haklara sahip olması gerektiğini savundu. Ancak savcılar, bu talebi reddetti.

N-LIFE HABERLERİ

Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi! - 2

Combs’un avukatları, pazartesi günü mahkemeye yaptıkları başvuruda müvekkillerinin, ifade özgürlüğü konusunda Trump gibi korunması gerektiğini belirtti. Bu talep, Combs'un daha önce reddedilen kefaletle serbest bırakılma başvurusunun yeniden ele alınması sürecinde geldi.

Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi! - 3

Avukatlar, Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nin Trump lehine verdiği bir karara atıfta bulunarak, mahkemenin Combs’un iletişim haklarını sınırlarken aynı standartları uygulaması gerektiğini savundu. Ancak savcılar, bu argümanın geçerli olmadığını belirtti.

Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi! - 4

FARKLI DURUMLAR, FARKLI HAKLAR

Savcılar, Trump davasındaki yargıçların, başkanlık seçimlerine katılan bir adaya yönelik özel bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Trump’ın siyasi açıklamalar yapmasının kamuoyu üzerinde farklı etkileri olduğu ve bu nedenle ifade özgürlüğünün genişletilmiş bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi! - 5

Brooklyn’deki davada savcılar, Combs’un iletişimlerinin “Birinci Değişiklik Maddesi” kapsamında korunmadığını ifade etti. Savunma ekibinin başvurusu, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Arun Subramanian'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya yanıt niteliğindeydi.

Cinsel istismar ile suçlanan rapçi Trump'ı örnek gösterdi: İfade özgürlüğü istedi! - 6

Daha önce iki kez kefalet başvurusu reddedilen Combs’un üçüncü başvurusu hakkında kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Duruşmanın tarihi ise 5 Mayıs olarak belirlendi.

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