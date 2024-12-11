Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda
13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan ve hakkındaki iddiaları reddeden ödüllü rapçi Jay-Z, eşi Beyonce ve kızı Blue Ivy ile Mufasa: Aslan Kral filminin prömiyerinde boy gösterdi.
Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden Aslan Kral efsanesi, Mufasa: Aslan Kral filmiyle devam ediyor. "Queen B" olarak da bilinen Beyonce, filmde Nala'yı seslendirirken şarkıcının 12 yaşındaki kızı Blue Ivy filmde Nala ile Simba'nın kızı Kiara'yı seslendirdi.
Merakla beklenen filmin prömiyerine Jay-Z, Beyonce ve Blue Ivy katıldı. Grammy ödüllü rapçi Jay-Z, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor.