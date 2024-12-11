Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda

13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan ve hakkındaki iddiaları reddeden ödüllü rapçi Jay-Z, eşi Beyonce ve kızı Blue Ivy ile Mufasa: Aslan Kral filminin prömiyerinde boy gösterdi.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 1

Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden Aslan Kral efsanesi, Mufasa: Aslan Kral filmiyle devam ediyor. "Queen B" olarak da bilinen Beyonce, filmde Nala'yı seslendirirken şarkıcının 12 yaşındaki kızı Blue Ivy filmde Nala ile Simba'nın kızı Kiara'yı seslendirdi.

Merakla beklenen filmin prömiyerine Jay-Z, Beyonce ve Blue Ivy katıldı. Grammy ödüllü rapçi Jay-Z, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 2

"AİLESİNİ BİR ARADA TUTMAYA KARARLI"

Daily Mail'in haberine göre, Beyonce ve Jay-Z'nin evliliği, Diddy'ye yönelik iddiaların ortaya çıkmasından bu yana zor bir dönemden geçiyor ancak kaynaklara göre eşine yöneltilen iddialara rağmen, Beyonce "ailesini bir arada tutmaya" kararlı.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 3

Beyonce'nin tecavüz iddialarının ortaya çıkmasının bir gün sonra eşi Jay-Z'yi prömiyere gelmeye "zorladığı" iddia edildi.

Bir kaynak, "Bu konuyla nasıl başa çıkacakları konusunda kendilerine tavsiyelerde bulunan bir kriz uzmanıyla çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 4

YANLIŞIKLA BEĞENDİ

Beyonce'nin annesi Tina Knowles da prömiyerde Carter ailesine eşlik etti. Tina Knowles'ın, Jay-Z hakkındaki tecavüz iddialarına yönelik bir paylaşımı beğenmesi gündem oldu.

Knowles, "Aileme zarar verecek bir şey yapmam" diyerek hack'lendiğini savundu.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 5

OYUNCU OLDU

12 yaşındaki Blue Ivy, prömiyere straplez bir elbise ile katıldı.

Daily Mail'in haberine göre, ilk kez bir filmde rol alan Blue Ivy'nin kıyafeti bazı kesimler tarafından "uygunsuz" bulunurken bazıları genç yıldızın kırmızı halı stiline tam not verdi.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 6

MUFASA: ASLAN KRAL HAKKINDA

Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden Aslan Kral efsanesi, Mufasa: Aslan Kral filmiyle devam ediyor. Film, Aslan Kayalığı’nın kralının beklenmedik yükselişini konu alıyor. Oscar ödüllü Barry Jenkins’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 20 Aralık’ta vizyona girecek.

Ödüllü şarkı yazarı ve oyuncu Lin-Manuel Miranda’nın şarkılarını yazdığı filmin yapımcılığını Mark Mancina ve Miranda üstleniyor.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 7

Filmin yönetmeni Barry Jenkins, Blue Ivy hakkında "çok profesyonel" ifadelerini kullanmıştı.

Mufasa: Aslan Kral, Blue Ivy'nin ilk film olacak. Annesinin Rönesans adlı dünya turnesinde dansçılık yapan Blue Ivy, performansıyla beğeni toplamıştı.

Cinsel saldırıyla suçlanan Jay-Z, Beyonce ve kızı ile kırmızı halıda - 8

İDDİALARI REDDETTİ

Son dönemde hakkında suçlamalarla gündemden düşmeyen Sean "Diddy" Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, aynı partide Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti. İlk olarak Combs'a dava açan kadın, rapçi Jay-Z olarak bilinen rapçi ve iş adamı Shawn Carter'ı da suçladı. Kadın, rapçinin ve Diddy'nin  MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisini tecavüz ettiğini iddia ediyor.

Rapçi Jay-Z, Combs ile bağlantılı olarak cinsel saldırıyla suçlanan ilk ünlü oldu.

55 yaşındaki rapçi, 2000 yılında gerçekleştiği iddia edilen taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Jay-Z iddialara tepki göstererek suçlamaları sert bir şekilde eleştirdi ve iddiaları bir "şantaj girişimi" olarak adlandırdı.

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