Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein'in mahkemesinde Mel Gibson tanıklık yapacak

Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Harvey Weinstein’in mahkemesinde Hollywood’un efsanevi oyuncularından Mel Gibson tanıklık yapacak.
Gibson, 2010 yılında bir kadına masaj yaptırdığı esnada cinsel tacizde bulunan Weinstein’e karşı tanıklık yapacağı ve kadının yönelttiği suçlamaları destekleyeceği belirtildi.
Variety’nin haberine göre, kadın Gibson’a masaj yaptığı esnada yaşadığı taciz olayını anlattı.
Gibson ve Weinstein ilişkileri asıl olarak The Passion Of The Christ (Turku: Hz. İsa’nın Çilesi) filminin vizyona girmesine dayanıyor. 2004 tarihli filmin yönetmen koltuğunda oturan Gibson’a, Weinstein’in filmin işleniş biçimi nedeniyle ateş püskürdüğü biliniyor.
Geçtiğimiz yıllarda yeniden taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Weinstein, 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
Hollywood'da birçok kadın ünlü, yapımcıya suçlama yöneltmişti. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek dahil olmak üzere yaklaşık 90 kadın Weinstein’ı taciz veya saldırı ile suçlamıştı.