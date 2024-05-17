Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor
Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla uzun süre adından söz ettiren Kevin Spacey aklanmıştı. Prestiji sarsılan Spacey'nin oyunculuğa dönmesi için Hollywood yıldızları seferber oldu.
"The Usual Suspects", "American Beauty", "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti.
Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan oyuncu, suçsuz bulunmuştu.
2017'den bu yana hiçbir projede yer alan Spacey'nin oyunculuğa dönmesi için bazı ünlü isimler açıklama yaptı.