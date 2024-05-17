Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla uzun süre adından söz ettiren Kevin Spacey aklanmıştı. Prestiji sarsılan Spacey'nin oyunculuğa dönmesi için Hollywood yıldızları seferber oldu.

Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor - 1

"The Usual Suspects", "American Beauty", "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti.

Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan oyuncu, suçsuz bulunmuştu.

2017'den bu yana hiçbir projede yer alan Spacey'nin oyunculuğa dönmesi için bazı ünlü isimler açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor - 2

HAKKINDA BELGESEL YAPILDI

2022 yılında oyuncu hakkında belgesel çekileceği açıklanmıştı. "Spacey Unmasked" (Maskesiz Spacey) adındaki belgesel geçtiğimiz hafta yayınlandı.

Belgeselin yayınlanmasının ardından ünlü isimler, Spacey'nin oyunculuğa geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor - 3

Aralarında Sharon Stone, Stephen Fry ve Liam Neeson'ın olduğu ünlü oyuncular, The Telegraph'a konuştu.

Sharon Stone "Kevin'ın işine dönmesi için sabırsızlanıyorum. O bir dahi. Çok zarif ve eğlenceli, her konuda cömert ve oyunculuk hakkında çoğumuzun bildiğinden çok daha fazlasını biliyor" dedi.

Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor - 4

Schindler’in Listesi, Yıldız Savaşları, Michael Collins ve Taken film serisiyle tanınan Liam Neeson ise "Kevin iyi bir adam ve karakterli bir adam. Kişisel olarak konuşursak sektörümüzün ona ihtiyacı var ve onu çok özlüyor" ifadelerini kullandı.

Cinsel tacizle suçlanmıştı: Hollywood yıldızları Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesini istiyor - 5

NE OLMUŞTU?

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu.

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürdü.. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

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