Coachella 2022'ye katılan ünlüler

Haberler - ntv.com.tr | 17.04.2022 - 12:03
ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı ve ilk hafta sonunu tamamladı.
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler akın etti.
Festivalin ana kadrosunda Harry Styles, Billie Eilish ve Swedish House Mafia grubu yer alırken bunun yanı sıra, Khalid, Justin Bieber ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi.
Renkli görüntülere sahne olan festivalin devamı 22-24 Nisan'da gerçekleşecek.
Festivale her yıl Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim katılırken, ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı renkli festival görüntüleri de dikkat çekti.
(Megan Thee Stallion)
Festivale seyirci olarak katılan dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'den de bir isim dikkat çekti. Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, festivale katılan isimler arasındaydı. Özaslan, kendine özgü stiliyle öne çıktı ve Türkiye'de sosyal medyanın gündemine girdi.
Festivale katılanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da çılgın kıyafetleriyle dikkat çekti.
İşte festivalin ilk hafta sonunda sahne alan isimler ve davetli olarak katılan ünlü isimlerin paylaşımları, festivalden yansıyan renkli kareler...
Justin Bieber
Vanessa Hudgens
Alessandra Ambrosio ve Ludi Delfino
Lil Baby
Meve Reilly
Chase Hudson
Chanel Iman
Shenseea
Sabrina Carpenter
Hannah Ann Sluss
Leonie Hanne (Blogger)