Coachella 2022'ye katılan ünlüler

Haberler - ntv.com.tr | 17.04.2022 - 12:03

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali 2022, ilk hafta sonunu tamamladı. Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale her sene olduğu gibi bu sene de seyirci olarak ünlü isimler akın etti. İşte Coachella 2022'den yansıyanlar...

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 1

ABD'nin Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı ve ilk hafta sonunu tamamladı.

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler akın etti.

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 2

Festivalin ana kadrosunda Harry Styles, Billie Eilish ve Swedish House Mafia grubu yer alırken bunun yanı sıra, Khalid, Justin Bieber ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalin devamı 22-24 Nisan'da gerçekleşecek.

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 3

Festivale her yıl Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim katılırken, ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı renkli festival görüntüleri de dikkat çekti.

(Megan Thee Stallion)

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 4

Festivale seyirci olarak katılan dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'den de bir isim dikkat çekti. Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, festivale katılan isimler arasındaydı. Özaslan, kendine özgü stiliyle öne çıktı ve Türkiye'de sosyal medyanın gündemine girdi.

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 5

Festivale katılanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da  çılgın kıyafetleriyle dikkat çekti. 

İşte festivalin ilk hafta sonunda sahne alan isimler ve davetli olarak katılan ünlü isimlerin paylaşımları, festivalden yansıyan renkli kareler...

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 6

Justin Bieber

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 7

Vanessa Hudgens

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 8

Alessandra Ambrosio ve Ludi Delfino

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 9

Lil Baby

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 10

Meve Reilly

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 11

Chase Hudson

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 12

Chanel Iman

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 13

Shenseea

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 14

Sabrina Carpenter

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 15

Hannah Ann Sluss

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 16

Leonie Hanne (Blogger)

Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 17
Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 18
Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 19
Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 20
Coachella 2022'ye katılan ünlüler - 21

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