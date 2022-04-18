Coachella Festivali'nde 3. gün

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 12:15 - Son Güncelleme : 18.04.2022 - 12:24

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali 2022, 3. gününü geride bırakarak ilk hafta sonunu tamamladı. Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, seyirci olarak birçok ünlü isim akın etti. İşte Coachella'nın 3. gününden renkli kareler...

Coachella Festivali'nde 3. gün - 1

ABD'nin  Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başlayarak dün 3. gününü geride bıraktı.

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festival ilk hafta sonunu tamamladı.

3. gününde de, seyirci olarak birçok ünlü ismi ağırladı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Coachella Festivali'nde 3. gün - 2

Festivalin 3. gününde sahnede The Weeknd vardı.

Kim Petras, Orville Peck, Tyga, Doja Cat gibi isimler de performanslarını sergiledi.

Öte yandan Swedish House Mafia grubu, Damiano David, Becky G, Thomas Raggi de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalin devamı 22-24 Nisan'da gerçekleşecek.

Coachella Festivali'nde 3. gün - 3

Festivale katılanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da  çılgın kıyafetleriyle dikkat çekti. 

İşte festivalin 3. gününde sahne alan isimler, davetli olarak katılan ünlüler ve festivalden yansıyan renkli kareler...

Coachella Festivali'nde 3. gün - 4

Paris Hilton

Coachella Festivali'nde 3. gün - 5

Charles Melton

Coachella Festivali'nde 3. gün - 6

Megan Thee Stallion

Coachella Festivali'nde 3. gün - 7

Timothee Chalamet

Coachella Festivali'nde 3. gün - 8

Jasmine Tookes

Coachella Festivali'nde 3. gün - 9

Madison Pettis

Coachella Festivali'nde 3. gün - 10

Jeremy Meeks

Coachella Festivali'nde 3. gün - 11

Madison Pettis

Coachella Festivali'nde 3. gün - 12

Dylan Minnette ve kız arkadaşı

Coachella Festivali'nde 3. gün - 13

Karrueche Tran

Coachella Festivali'nde 3. gün - 14

Tyga

Coachella Festivali'nde 3. gün - 15

Teyana Taylor ve Iman Shumpert

Coachella Festivali'nde 3. gün - 16

Hannah Cross

Coachella Festivali'nde 3. gün - 17

Olivia Jade

Coachella Festivali'nde 3. gün - 18
Coachella Festivali'nde 3. gün - 19
Coachella Festivali'nde 3. gün - 20
Coachella Festivali'nde 3. gün - 21
Coachella Festivali'nde 3. gün - 22
Coachella Festivali'nde 3. gün - 23
Coachella Festivali'nde 3. gün - 24
Coachella Festivali'nde 3. gün - 25
Coachella Festivali'nde 3. gün - 26
Coachella Festivali'nde 3. gün - 27
Coachella Festivali'nde 3. gün - 28
Coachella Festivali'nde 3. gün - 29
Coachella Festivali'nde 3. gün - 30
Coachella Festivali'nde 3. gün - 31
Coachella Festivali'nde 3. gün - 32
Coachella Festivali'nde 3. gün - 33
Coachella Festivali'nde 3. gün - 34
Coachella Festivali'nde 3. gün - 35
Coachella Festivali'nde 3. gün - 36
Coachella Festivali'nde 3. gün - 37
Coachella Festivali'nde 3. gün - 38
Coachella Festivali'nde 3. gün - 39
Coachella Festivali'nde 3. gün - 40
Coachella Festivali'nde 3. gün - 41
Coachella Festivali'nde 3. gün - 42
Coachella Festivali'nde 3. gün - 43
Coachella Festivali'nde 3. gün - 44
Coachella Festivali'nde 3. gün - 45
Coachella Festivali'nde 3. gün - 46
Coachella Festivali'nde 3. gün - 47
Coachella Festivali'nde 3. gün - 48
Coachella Festivali'nde 3. gün - 49
Coachella Festivali'nde 3. gün - 50
Coachella Festivali'nde 3. gün - 51
Coachella Festivali'nde 3. gün - 52
Coachella Festivali'nde 3. gün - 53
Coachella Festivali'nde 3. gün - 54
Coachella Festivali'nde 3. gün - 55
Coachella Festivali'nde 3. gün - 56
Coachella Festivali'nde 3. gün - 57
Coachella Festivali'nde 3. gün - 58
Coachella Festivali'nde 3. gün - 59
Coachella Festivali'nde 3. gün - 60
Coachella Festivali'nde 3. gün - 61
Coachella Festivali'nde 3. gün - 62
Coachella Festivali'nde 3. gün - 63
Coachella Festivali'nde 3. gün - 64
Coachella Festivali'nde 3. gün - 65
Coachella Festivali'nde 3. gün - 66

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER