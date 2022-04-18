Coachella Festivali'nde 3. gün

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 12:15 - Son Güncelleme : 18.04.2022 - 12:24
ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başlayarak dün 3. gününü geride bıraktı.
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festival ilk hafta sonunu tamamladı.
Festival 3. gününde de, seyirci olarak birçok ünlü ismi ağırladı ve renkli görüntülere sahne oldu.
Festivalin 3. gününde sahnede The Weeknd vardı.
Kim Petras, Orville Peck, Tyga, Doja Cat gibi isimler de performanslarını sergiledi.
Öte yandan Swedish House Mafia grubu, Damiano David, Becky G, Thomas Raggi de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi.
Renkli görüntülere sahne olan festivalin devamı 22-24 Nisan'da gerçekleşecek.
Festivale katılanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da çılgın kıyafetleriyle dikkat çekti.
İşte festivalin 3. gününde sahne alan isimler, davetli olarak katılan ünlüler ve festivalden yansıyan renkli kareler...
Paris Hilton
Charles Melton
Megan Thee Stallion
Timothee Chalamet
Jasmine Tookes
Madison Pettis
Jeremy Meeks
Madison Pettis
Dylan Minnette ve kız arkadaşı
Karrueche Tran
Tyga
Teyana Taylor ve Iman Shumpert
Hannah Cross
Olivia Jade