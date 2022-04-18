Coachella Festivali'nde 3. gün

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başlayarak dün 3. gününü geride bıraktı.

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festival ilk hafta sonunu tamamladı.

Festival 3. gününde de, seyirci olarak birçok ünlü ismi ağırladı ve renkli görüntülere sahne oldu.