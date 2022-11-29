'Cristiano Ronaldo' New York'un ardından İstanbul'da

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun balmumu heykeli New York'un ardından kalıcı olarak Madame Tussauds İstanbul'a getirildi.

'Cristiano Ronaldo' New York'un ardından İstanbul'da - 1

Manchester United takımı ile yollarını ayıran ve Dünya Kupası bitiminde transferi netleşecek olan Cristiano Ronaldo'nun figürü New York’taki lansmanından 10 gün sonra, İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu.


'Cristiano Ronaldo' New York'un ardından İstanbul'da - 2

Kalıcı olarak getirilen figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğrarken, yıldız futbolcunun hayranları figür ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.


'Cristiano Ronaldo' New York'un ardından İstanbul'da - 3

Madame Tussauds İstanbul'dan yapılan açıklamada, yolculuğuna 55 figür ile çıkan merkezimizde Ronaldo ile birlikte 71 figürümüz var. Çok yakında Tuba Büyüküstün de ailemize katılacak" denildi.


'Cristiano Ronaldo' New York'un ardından İstanbul'da - 4

Kalıbı yaklaşık 170 saatte çıkarılan balmumu figürüne tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların eklenmesi ise neredeyse 140 saat sürdü.


'Cristiano Ronaldo' New York'un ardından İstanbul'da - 5

Ronaldo, balmumu figürünü incelerken özellikle saçlarının ve gözlerinin benzerliğinden çok etkilenerek, ''Bu gerçekten balmumu mu? Şaka yapıyor olmalısınız. Yüzü de inanılmaz. İki tane Ronaldo varmış gibi!” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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