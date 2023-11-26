"Cumhuriyete Doğru" oyunu Ankara'da "perde" dedi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununun ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununun ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi.
MEB Şura Sahnesi'ndeki ilk gösterime, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile davetliler ve tiyatroseverler katıldı.