'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' adlı fotoğrafın çekildiği makine müzede sergilenecek

Uşak'ta çekilen bu karenin, simge fotoğraflardan biri olduğuna işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

"Tarihi bir objenin tamamlayıcısı tarihi bir anı yaşıyoruz. Müzemize, Cumhuriyet'imizin 99, Uşak ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında çok önemli bir bağış alıyoruz. Fotoğraf, müzemizin kuruluşunda bağışlanmıştı. Biz onu gururla sergiliyoruz. Müzemizin en önemli objelerinden biri. Şu anda onun tamamlayıcı unsurları geldi, gerçekten biz de çok mutluyuz."