Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonu'ndaki Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlandı.
Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve bugüne dair Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşan sergi, geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturmayı, ziyaretçileri etkileşimli tahtalar, robotlar ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkarıyor.