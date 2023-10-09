Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Serginin her kesime hitap etmesini istediklerini kaydeden Güçtekin, şöyle devam etti:

"Farklı fotoğraflardan kesitlerle aslında bir panorama sunmaya çalıştık. İnsanlar buraya geldiğinde, bir fotoğrafa baktığında, sayfalarca dolusu vermek istediğimiz bilgiyi bir fotoğraf karesiyle hafızlarında canlandırabilmelerini hedefledik ve bu hedefin de gerçekleştidiğini düşünüyoruz. Aslında bu ilk meşaleyi yaktığımız bir faaliyetimiz. Bundan sonra da birçok faaliyetimizin devam edeceğini düşünüyorum."

Yüz yıllık birikimleri gelecek nesillerin faydasına sunmayı planladıklarını ve birçok çalışmanın yürütüldüğünü belirten Güçtekin, cuma gününe kadar açık olan serginin daha büyük bir halinin Ankara'da gerçekleşeceğini ifade etti.