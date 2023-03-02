Cumhuriyetin 100. yılında "Milli Mücadele'nin cesur ve kayıp kadınları" sahnelenecek

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE DE GÖSTERİME SUNACAĞIZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, EDT'de düzenlenen basın toplantısında, EDT'nin hem Türkiye hem de Genel Müdürlük açısından çok özel bir bölge olduğunu söyledi.

EDT'nin yaklaşık 25 yıldır hizmet ettiğini hatırlatan Kurt, "EDT, sadece Erzurum'a değil çevresindeki illere ve neredeyse Türkiye'nin bütün illerini gezen önemli bir tiyatromuz" dedi.

Kurt, bu yıl 25. yıla özel hazırlık yaptıklarını ancak depremden dolayı oyunları bir süre ertelediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bugünden itibaren tüm Türkiye'de başlıyoruz. Erzurum'da ilk defa Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle bir oyunu oynuyoruz. Burada aynı zamanda 100 yıllık bir tarihi de anlatıyoruz. Bu Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla seçtiğimiz bir projeydi. Hem Milli Mücadele dönemindeki kahraman kadınlarımızı anlatıyoruz hem Kara Fatma, Şerife Bacı gibi adını bildiklerimiz var ama yüzlerce de adını bilmediğimiz kahramanlarımız var. Onu da bu oyunla aynı zamanda Erzurum'da sahnemizde paylaşmış olacağız. Bu oyunu Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde 100. yıl sebebiyle de gösterime sunacağız."

Mayısta Erzurum için özel bir tiyatro buluşması yapacaklarını anlatan Kurt, bunun Erzurum'da ilk defa olacağını ve kalıcı hale getirmek istediklerini kaydetti.