Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi Harbiye Askeri Müzesi'nde açıldı

İLK KEZ SERGİLENEN BİRÇOK ESER YER ALIYOR

Daha önce sergilenmemiş pek çok önemli eser de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı sergisinde görücüye çıkıyor. 54'üncü Süvari Alayı Sancağı, bu sancağa ait Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısının bulunduğu sicil defteri, sancağa verilmiş İstiklal Madalyası ile 28 Haziran 1923 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde İzmir Sancağı seçimini kazananların isimlerinin bulunduğu mazbatanın ilk kez burada sergilendiği öğrenildi.