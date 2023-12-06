Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi Harbiye Askeri Müzesi'nde açıldı
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda bulunan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi'nin kapıları basın mensuplarına açıldı. Sergilenen eserler arasındaki 54'üncü Süvari Alayı Sancağı, İzmir Sancağı ve Sancak Sicil Defteri ise ilk kez görücüye çıkıyor.
Açılışı, 1 Aralık Cuma günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi'nin kapıları habercilere açıldı. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda bulunan sergi hakkında basın mensuplarına bilgilendirme yapıldı.