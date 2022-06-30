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Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA | 30.06.2022 - 15:05 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 15:13

Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. Törende konuşan eşi Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı" dedi. Usta sanatçının Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı ve binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. İşte Cüneyt Arkın'a veda görüntüleri...

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 1

Yeşilçam'ın usta oyuncusu , İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 2

Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 3

Arkın'ın naaşı tören için AKM'ye böyle getirildi.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 4

"DÜNYAYA KURTARDI KENDİNİ KURTARAMADI"

Törene gelen eşi Betül Arkın, AKM'ye girmeden önce açıklama yaptı. Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" dedi.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 5

"HAYATINDA HEP 'MİLLETİM, HALKIM, VATANIM' DEDİ"

Sanatçının oğlu Murat Arkın, babasının vatan ve millet sevgisine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Hayatında hep 'Milletim, halkım, vatanım' dedi. Biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var. Attığım her adımda o var. Yüzerken attığım her kulaçta o var. Muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Pek medyaya, sosyal medyaya bakamadım ama gelen mesajlardan, söylenenlerden şunu gördüm ve gurur duydum bir kez daha, dini, dili, ırkı mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun, tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize, böyle bir değerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 6

"BEDENİNİN, RUHUNUN BANA GEÇTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ise şunları anlattı:

"Babam hayatı çok zor ama dolu dolu yaşamış. Hafızalara kazınan filmleriyle ölümsüz karakterleriyle büyüdük. En önemlisi de filmlerini vatanına ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapması oldu. Bir röportajında 'Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz?' diye sormuşlardı. Şu cevabı vermiş; 'Ben çocuklarımın gülmesini, mutlu, iyi insan olmasını istiyorum.' Çocuktum. Tabii iyi insan nedir anlamamıştım. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, mütevazılığı, en önemlisi iyi insanların hep kazandığını, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendik. Son kitabının yazılarını bana yazdırmıştı. Bütün bedeninin, ruhunun bana geçtiğini hissediyorum. Orada bir makalede şöyle diyordu; 'Hayatı yaşamak cesaret ister'. Aslında kitabın özetiydi bu. Yaşama cesaretinin kendisiydi o."

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 7

Efsane oyuncu törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 8

Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada ise, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" demişti.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 9

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 10

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 11

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 12

İşte Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninden yansıyan kareler...

Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 13
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 14
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 15
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 16
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 17
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 18
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 19
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 20
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 21
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 22
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 23
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 24
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 25
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 26
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 27
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 28
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 29
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 30
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 31
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 32
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 33
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 34
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 35
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 36
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 37
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 38
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 39
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 40
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 41
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 42
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 43
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 44
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 45
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 46
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 47
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 48
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 49
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 50
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 51
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 52
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 53
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 54
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 55
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 56
Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı - 57

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