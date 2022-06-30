Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA | 30.06.2022 - 15:05 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 15:13
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi.
Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.
Arkın'ın naaşı tören için AKM'ye böyle getirildi.
Törene gelen eşi Betül Arkın, AKM'ye girmeden önce açıklama yaptı. Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" dedi.
Sanatçının oğlu Murat Arkın, babasının vatan ve millet sevgisine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Hayatında hep 'Milletim, halkım, vatanım' dedi. Biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var. Attığım her adımda o var. Yüzerken attığım her kulaçta o var. Muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Pek medyaya, sosyal medyaya bakamadım ama gelen mesajlardan, söylenenlerden şunu gördüm ve gurur duydum bir kez daha, dini, dili, ırkı mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun, tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize, böyle bir değerimiz oldu" ifadelerini kullandı.
Oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ise şunları anlattı:
"Babam hayatı çok zor ama dolu dolu yaşamış. Hafızalara kazınan filmleriyle ölümsüz karakterleriyle büyüdük. En önemlisi de filmlerini vatanına ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapması oldu. Bir röportajında 'Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz?' diye sormuşlardı. Şu cevabı vermiş; 'Ben çocuklarımın gülmesini, mutlu, iyi insan olmasını istiyorum.' Çocuktum. Tabii iyi insan nedir anlamamıştım. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, mütevazılığı, en önemlisi iyi insanların hep kazandığını, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendik. Son kitabının yazılarını bana yazdırmıştı. Bütün bedeninin, ruhunun bana geçtiğini hissediyorum. Orada bir makalede şöyle diyordu; 'Hayatı yaşamak cesaret ister'. Aslında kitabın özetiydi bu. Yaşama cesaretinin kendisiydi o."
Efsane oyuncu törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada ise, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" demişti.
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.
İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.
Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.
İşte Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninden yansıyan kareler...