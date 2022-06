Cüneyt Arkın'ı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı

"HAYATINDA HEP 'MİLLETİM, HALKIM, VATANIM' DEDİ"

Sanatçının oğlu Murat Arkın, babasının vatan ve millet sevgisine vurgu yaparak, şöyle konuştu:



"Hayatında hep 'Milletim, halkım, vatanım' dedi. Biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var. Attığım her adımda o var. Yüzerken attığım her kulaçta o var. Muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Pek medyaya, sosyal medyaya bakamadım ama gelen mesajlardan, söylenenlerden şunu gördüm ve gurur duydum bir kez daha, dini, dili, ırkı mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun, tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize, böyle bir değerimiz oldu" ifadelerini kullandı.