Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor

Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, usta oyuncunun anısını yaşatmak için yeni bir proje geliştirdiklerini açıkladı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor - 1

Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta oyuncu, son olarak 2014’te çekilen “Gulyabani” filminde rol almıştı.

Kariyeri boyunca 300’ü aşkın filmde rol alan Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Yeşilçam efsanesinin animasyon filminin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor - 2

"ANİMASYON FİLMİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Snob Magazin'in haberine göre, Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir projemiz var babamın anısını yaşatmak adına. Bir çizgi animasyon filmi düşünüyoruz. Bir senedir üzerinde çalışıyoruz. Babam, 'Gençler tarihi ve kültürünü bilirse, yabancı özentisi olmaz' derdi. Gerçekten hep yabancı çizgi filmler. 'Niye kendi kahramanız yok' dedik. Burada babam en büyük örnek. Türk mitolojisini tanıtalım istiyoruz. Senaryo bitti."

Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor - 3

"MAHÇUP OLMAMAMIZ GEREKİYOR"

Babasının hayat hikayesinin film olması için teklifler geldiğini belirten Kaan Cüreklibatır, "Bir kaç tane geldi. Değerlendiriyoruz. En büyük dikkat ettiğim konu çok seveni var. Mahçup olmamamız gerekiyor. Cüneyt Arkın, iki saatte anlatılacak bir hayat hikayesi değil. Belki çocukluğu, okul yılları ve sinemaya nasıl atıldığı gibi bölüm bölüm anlatılabilir. Çok özgün bir karakterdi" şeklinde konuştu.

Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor - 4

Kaan Cüreklibatır, "Babanızı kim oynar diye düşündünüz mü?" sorusuna "O başlı başına bir konu" diye cevap verdi.

Teliflerle ilgili Cüreklibatır, "Babam telifle uğraşmazdı. Babam, 'Türk halkı beni sadece alkışlasın yeter' derdi. Telif onun için önemli değildi. Bize de onu aksettirdi. Halk telifini sevgisiyle verdi" ifadelerini kullandı.

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