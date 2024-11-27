Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor

Kaan Cüreklibatır, "Babanızı kim oynar diye düşündünüz mü?" sorusuna "O başlı başına bir konu" diye cevap verdi.

Teliflerle ilgili Cüreklibatır, "Babam telifle uğraşmazdı. Babam, 'Türk halkı beni sadece alkışlasın yeter' derdi. Telif onun için önemli değildi. Bize de onu aksettirdi. Halk telifini sevgisiyle verdi" ifadelerini kullandı.