Cüneyt Arkın'ın oğlu açıkladı: Animasyon filmi geliyor
Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, usta oyuncunun anısını yaşatmak için yeni bir proje geliştirdiklerini açıkladı.
Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta oyuncu, son olarak 2014’te çekilen “Gulyabani” filminde rol almıştı.
Kariyeri boyunca 300’ü aşkın filmde rol alan Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Yeşilçam efsanesinin animasyon filminin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı.