Galeri

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu

Haberler - DHA | 29.06.2022 - 14:32

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın’ın cenazesi Beşiktaş’taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın, "Bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 1

ın oğulları Murat ve Kaan hastaneye giderek cenazeyi teslim aldı.

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 2

Arkın’ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi.

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 3

Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 4

Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 5

İşte diğer kareler...

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 6
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 7
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 8
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER