Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir
Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Usta yönetmen, film daha vizyona girmeden yeni bir film daha çekmeye istekli olduğunu söyledi.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.
İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.