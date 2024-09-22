Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Usta yönetmen, film daha vizyona girmeden yeni bir film daha çekmeye istekli olduğunu söyledi.

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir - 1

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.

N-LIFE HABERLERİ

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir - 2

"Gladyatör 2" filminin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor.

Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor.

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir - 3

ÜÇÜNCÜ FİLM GELEBİLİR

Fransa'nın Premiere dergisine konuşan yönetmen Scott, üçüncü bir "Gladyatör" filmi için çalışmalar yaptığını doğruladı.

Oscar'a aday gösterilen yönetmen, "Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim" dedi.

Yönetmen sözlerine şöyle devam etti:

"Gladyatör II'nin sonu, Michael Corleone'nin istemediği bir işte çalışması ve 'Peki, Peder, ne yapacağım?' diye düşünmesiyle 'The Godfather'ı andırıyor. Yani bir sonraki film, olduğu yerde kalmak istemeyen bir adam hakkında olacak."

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir - 4

GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Film, Paul Mescal, Lucilla'nın (Connie Nielsen) oğlu ve ilk filmdeki Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Commodus'un yeğeni olan yetişkin Lucius rolünde.

Hikaye yıllar sonra, Lucius'un, çocukken Roma İmparatorluğu'nun hemen dışındaki Numidia'da yaşamasıyla devam ediyor.

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir - 5

Olaylar Lucius'u gladyatör olarak Roma'ya geri getirir, burada yeni düşmanlar edinir ve annesiyle yeniden bir araya gelir.

Denzel Washington, Macrinus'u canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Pedro Pascal ve Joseph Quinn de yer alıyor.

 Film, Ağustos ayında Empire dergisine devam filminin "Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. En iyi şeylerden biri. Birkaç tane iyi film yaptım." diyen Scott'ın kendisinden bile büyük övgü aldı.

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