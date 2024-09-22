Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir

ÜÇÜNCÜ FİLM GELEBİLİR

Fransa'nın Premiere dergisine konuşan yönetmen Scott, üçüncü bir "Gladyatör" filmi için çalışmalar yaptığını doğruladı.

Oscar'a aday gösterilen yönetmen, "Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim" dedi.

Yönetmen sözlerine şöyle devam etti:

"Gladyatör II'nin sonu, Michael Corleone'nin istemediği bir işte çalışması ve 'Peki, Peder, ne yapacağım?' diye düşünmesiyle 'The Godfather'ı andırıyor. Yani bir sonraki film, olduğu yerde kalmak istemeyen bir adam hakkında olacak."