Dakar Bienali ulusal pavyonları sanatseverleri bekliyor

14. DAKAR BİENALİ

İlki 1990'da düzenlenen Dakar Bienali, Afrika kıtasının en önemli sanat etkinliği kabul ediliyor.

Kıtadan ve dünyadan birçok sanatçıyı bir araya getiren ve her iki yılda bir düzenlenen etkinlik 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle organize edilememişti.