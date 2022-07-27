Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler

FİLME DAİR

Kahinlik yeteneğine sahip bir mutant olan Cassandra Webb, çizgi romanlarda örümcek ağına benzeyen yaşam destek sistemine bağlı kör ve felçli yaşlı bir kadın olarak temsil ediliyordu.

Karakter, 1980'de İnanılmaz Örümcek-Adam çizgi roman serisinin 210. sayısında tanıtıldı.