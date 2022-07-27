Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 12:21 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 12:30
"Grinin Elli Tonu","Karanlık Kız" ve "Hayallerin Peşinde" filmlerinin yıldızı Dakota Johnson, başrolünde yer aldığı "Madame Web" filminin setinde görüntülendi.
Spider-Man'in spin-off filmi 'Madame Web'in çekimleri Boston'da gerçekleşti.
Vizyon tarihi 7 Temmuz 2023'ten 6 Ekim 2023'e kaydırılan filmin setinde, Johnson kırmızı deri ceketi ve koyu renk saçlarıyla görüntülendi.
Kahinlik yeteneğine sahip bir mutant olan Cassandra Webb, çizgi romanlarda örümcek ağına benzeyen yaşam destek sistemine bağlı kör ve felçli yaşlı bir kadın olarak temsil ediliyordu.
Karakter, 1980'de İnanılmaz Örümcek-Adam çizgi roman serisinin 210. sayısında tanıtıldı.