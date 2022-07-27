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Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 12:21 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 12:30

Amerikalı oyuncu Dakota Johnson'ın başrolde olduğu yeni Marvel filmi "Madame Web" filminin setinden ilk görüntüler ortaya çıktı. (Fotoğraflar: BACKGRID)

Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler - 1

"Grinin Elli Tonu","Karanlık Kız" ve "Hayallerin Peşinde" filmlerinin yıldızı , başrolünde yer aldığı "Madame Web" filminin setinde görüntülendi.

Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler - 2

Spider-Man'in spin-off filmi 'Madame Web'in çekimleri Boston'da gerçekleşti.

Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler - 3

VİZYON TARİHİ ERTELENDİ

Vizyon tarihi 7 Temmuz 2023'ten 6 Ekim 2023'e kaydırılan filmin setinde, Johnson kırmızı deri ceketi ve koyu renk saçlarıyla görüntülendi.

Dakota Johnson'ın başrolünde yer aldığı Madame Web setinden ilk görüntüler - 4

FİLME DAİR

Kahinlik yeteneğine sahip bir mutant olan Cassandra Webb, çizgi romanlarda örümcek ağına benzeyen yaşam destek sistemine bağlı kör ve felçli yaşlı bir kadın olarak temsil ediliyordu.

Karakter, 1980'de İnanılmaz Örümcek-Adam çizgi roman serisinin 210. sayısında tanıtıldı.

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