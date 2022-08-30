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Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler

Haberler | 30.08.2022 - 16:23

Daniel Craig'in dedektif Benoit Blanc olarak döneceği Bıçaklar Çekildi 2 dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı.

Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler - 1

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven dizisinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.


Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler - 2

Dizi zengin bir arkadaşları tarafından, giderek gerçeğe dönüşen bir cinayet-gizem oyunu için Yunanistan'a davet edilen bir grup eski tanıdığa odaklanıyor.


Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler - 3

Edward Norton, ekibi bir araya toplayan, teknoloji devi milyarder Miles Bron karakterine; Leslie Odom Jr. ise Bron'un çalışanı olan bilim insanı Lionel Toussaint'a hayat veriyor.


Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler - 4

Janelle Monáe, Cassandra ‘Andi’ Brand adında, rakip bir teknoloji girişimcisi; Dave Bautista, Duke Cody adında bir YouTube yıldızı, Madelyn Cline ise Duke'ın genç kız arkadaşı ve asistanı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daniel Craig ise dedektif Benoit Blanc olarak geri dönecek.


Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler - 5

Dünya prömiyerini Toronto Festivali'nde yapacak olan dizi 23 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

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