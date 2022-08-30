Daniel Craig'li Bıçaklar Çekildi 2 filminden yeni kareler

Janelle Monáe, Cassandra ‘Andi’ Brand adında, rakip bir teknoloji girişimcisi; Dave Bautista, Duke Cody adında bir YouTube yıldızı, Madelyn Cline ise Duke'ın genç kız arkadaşı ve asistanı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daniel Craig ise dedektif Benoit Blanc olarak geri dönecek.





