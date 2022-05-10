Darphane Müzesi, ziyaretçilerini paranın tarihi keşfine çıkarıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 10.05.2022 - 15:37
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Balmumcu'daki binası, arşivdeki paraların yanında madalya ve nişanlarında olduğu eserleri bünyesinde barındırıyor.
Darphane Müzesi koleksiyonuna ve ziyaretçilerin görebileceği eserlere ilişkin açıklama yapan Kıymetler Muhafızlığı Amiri Yaşar Çukur, Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı Döneminden Cumhuriyet'e, yaklaşık 13 bin eserin müzede olduğunu söyledi.
Çok kıymetli para, madalya ve nişanların müzede bulunduğunu söyleyen Çukur, "Koleksiyonumuzda çok önemli parçalar var. Lidyalıların ilk parasından Fatih Sultan Mehmet'in, altın sultani parasına, Artuklu paralarından resimli paralara, Selçuklu paralarına kadar çeşitli paralar mevcut" dedi.
Çukur, Darphane'nin ürettiği bütün paraların arşivde muhafaza edildiğini ve kanunlar gereği her paradan ikişer adetin arşive alındığını söyledi.
Randevu alan herkesin müzeyi ziyaret edebileceğini aktaran Çukur, "Darphane yaklaşık 555 yıldan beri resmi olarak var. Ancak bu topraklarda 900 yıldır Darphane kelimesi kullanılıyor" diye konuştu.
Çukur, müzede dünyada tek örneği olan eserlerin de yer aldığına vurgu yaparak, tek olan eserlere paha biçilemediğini de belirtti.
Darphane Müzesi'nde 1916'da basılan ve o dönemde 360 kilogram altına eş değer, 50 bin liralık banknotun da yer aldığını belirten Çukur, "Darphane Müzesi 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde nişanlar, ikinci bölümde paralar, üçüncü bölümde ise madalya ve madalyonlarımız var" şeklinde konuştu.
Çukur, dünyada kadınlara resmi olarak hediye edilen ilk nişanların 'Şevkat Nişanı' adıyla anıldığını ve müzede görülebileceği dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Koleksiyonumuzdaki en güzel paralardan biri, ilk İslam parası. Bu parada Allah'ın birliğini gösteren İhlas Suresi var. Paralar her zaman alışveriş için kullanılmıyordu. Mesela 'Ağlayan Kadınlar' parası, Selahaddin Eyyubi öldüğü zaman üzülen, Mardin'deki Artuklulardan 4 kadını ağlar biçimde resmetmiştir. Abdülmecid döneminde bir dönem metal sıkıntısı çekilmiş. Paralar küçülmüş ve pul kıvamına gelmiş. Paranın pul olma deyimi de bu paralardan gelmektedir."
İşte müzeden diğer kareler...