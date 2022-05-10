Darphane Müzesi, ziyaretçilerini paranın tarihi keşfine çıkarıyor

DARPHANE KELİMESİ 900 YILDIR KULLANILIYOR

Randevu alan herkesin müzeyi ziyaret edebileceğini aktaran Çukur, "Darphane yaklaşık 555 yıldan beri resmi olarak var. Ancak bu topraklarda 900 yıldır Darphane kelimesi kullanılıyor" diye konuştu.

Çukur, müzede dünyada tek örneği olan eserlerin de yer aldığına vurgu yaparak, tek olan eserlere paha biçilemediğini de belirtti.