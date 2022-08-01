DasDas Ağustos ayında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

‘BİR İHTİMAL DAHA VAR’

DasDas Atölye, Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında 24 Ağustos akşamı 20.00’de ‘Bir İhtimal Daha Var’ oyunuyla sanatseverleri bekliyor. Ebru Nihan Celkan’ın kalemiyle Barış Gönenen’in rejisinin buluştuğu oyunun oyuncu kadrosunda Berfu Öngören, Pelin Ermiş ve Talha Kaya yer alıyor. ‘Bir İhtimal Daha Var’, günümüz İstanbul’unda işsizlikle mücadele eden iki üniversite mezunu, Umut ve Ada’nın izleyenlere birçok duyguyu bir arada tattıracak hikayesini gözler önüne seriyor.