DasDas Ağustos ayında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 13:10
DasDas Atölye, ağustos ayında sanatseverleri çok özel etkinliklerle bir araya getiriyor.
Atölye, Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ oyunu ile Ağustos ayında da yalnızların sesi olmaya devam ediyor.
Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından, Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan oyun; Ceren Boz, Ümit Erlim, Sabahattin Yakut, Nihan Işık’ın performanslarıyla kendini bilmek ve bulmak arasındaki bir kayboluş hikayesini ele alıyor.
DasDas Sahne’nin ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunu ‘Joseph K.’ 13 Ağustos akşamı 20.00’de DasDas seyircisiyle buluşuyor. Franz Kafka’nın kült eseri ‘Dava’nın Tom Basden tarafından kara mizah yüklü bir dille sahneye uyarlanan oyunun oyuncu kadrosunda ise Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber, Özgün Aydın yer alıyor.
DasDas Atölye, Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında Sema Elcim imzalı oyunu ‘Feramuz Pis!’e 17 Ağustos akşamı 20.00’da ev sahipliği yapacak. Çiçek Dilligil, Çağdaş Tekin, Aybanu Aykut, Batur Belirdi, Melisa Berberoğlu, Dilara Mücaviroğlu ve Ataberk Öge’yi aynı sahnede bir araya getiren oyun, İstanbul Feriköy’de yaşayan Mardin göçmeni Süryani bir ailenin doğuştan özel gereksinimli çocuğu Feramuz’un büyülü gerçek dünyasında kendi yöntemleriyle verdiği savaşı ele alacak
DasDas Atölye, Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında 24 Ağustos akşamı 20.00’de ‘Bir İhtimal Daha Var’ oyunuyla sanatseverleri bekliyor. Ebru Nihan Celkan’ın kalemiyle Barış Gönenen’in rejisinin buluştuğu oyunun oyuncu kadrosunda Berfu Öngören, Pelin Ermiş ve Talha Kaya yer alıyor. ‘Bir İhtimal Daha Var’, günümüz İstanbul’unda işsizlikle mücadele eden iki üniversite mezunu, Umut ve Ada’nın izleyenlere birçok duyguyu bir arada tattıracak hikayesini gözler önüne seriyor.