DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıkladı.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 1

Marvel'ın en büyük rakibi DC Studios yeni projelerini açıkladı. Şirketin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn, yeni film ve dizilerin ilk listesini açıklayarak çizgi roman hayranların bekleyişine son verdi. Açıklanan ilk proje "Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar" oldu.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 2

YENİ BİR SUPERMAN FİLMİ GELİYOR

İngiliz oyuncu Henry Cavill'in artık Superman'i canlandırmayacağı duyurulmuştu. DC evrenini başlatacak filmin "Superman: Legacy" olduğu duyuruldu. Senaryosunu James Gunn'in kaleme aldığı film, genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 3

Daha önce başarısızlıkla sonuçlanan Green Lantern filminin ardından aynı evrende geçecek olan yeni "Lanterns" dizisinin çekileceği duyuruldu. Dedektif hikayelerine odaklanması beklenen yeni dizi için HBO yapımı ödüllü True Detective dizisinden ilham alınacağı belirtildi.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 4

BATMAN YENİDEN BEYAZPERDEDE

Batman/Bruce Wayne ve Damian Wayne'den oluşan Bat ailesini tanıtacak olan "The Brave and Bold" adlı film, beyazperdede Robert Pattinson'ın hayat verdiği Batman karkaterine farklı bir bakış açısı kazandıracak.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 5

Wonder Woman'ın baş karakteri Diana'nın doğumundan öncesini konu alan "Paradise Lost", tamamen kadınlardan oluşan bir toplumun siyasi entrikalarını işleyecek.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 6

"Supergirl: Woman of Tomorrow" adlı filmde ise Süpermen ile Krypton'da bir kaya parçası üzerinde büyüyen ve hayatının ilk 14 yılında etrafındaki herkesin korkunç şekilde öldürülmesine şahit olan Süper Kız'ı izleyeceğiz.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 7

Suicide Squad serisinde rol alan Amanda Waller karakterini konu alacak olan "Waller" adlı dizi, HBO Max yapımı Peacemaker'ın spinoff'u olacak.


Warren Ellis ve Bryan Hitch çizgi romanına dayanan "The Authority" adlı film, iyi niyetli anti kahramanların hikayesine odaklanacak.

DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu - 8

DC'nin duyurduğu diğer projeler arasında "Booster Gold" adlı dizi, animasyon dizi türündeki "Creature Commandos" ve "Swamp Thing" adlı film yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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