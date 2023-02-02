DC sinema evreni yeni projelerini duyurdu

Marvel'ın en büyük rakibi DC Studios yeni projelerini açıkladı. Şirketin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn, yeni film ve dizilerin ilk listesini açıklayarak çizgi roman hayranların bekleyişine son verdi. Açıklanan ilk proje "Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar" oldu.
İngiliz oyuncu Henry Cavill'in artık Superman'i canlandırmayacağı duyurulmuştu. DC evrenini başlatacak filmin "Superman: Legacy" olduğu duyuruldu. Senaryosunu James Gunn'in kaleme aldığı film, genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak.
Daha önce başarısızlıkla sonuçlanan Green Lantern filminin ardından aynı evrende geçecek olan yeni "Lanterns" dizisinin çekileceği duyuruldu. Dedektif hikayelerine odaklanması beklenen yeni dizi için HBO yapımı ödüllü True Detective dizisinden ilham alınacağı belirtildi.
Batman/Bruce Wayne ve Damian Wayne'den oluşan Bat ailesini tanıtacak olan "The Brave and Bold" adlı film, beyazperdede Robert Pattinson'ın hayat verdiği Batman karkaterine farklı bir bakış açısı kazandıracak.
Wonder Woman'ın baş karakteri Diana'nın doğumundan öncesini konu alan "Paradise Lost", tamamen kadınlardan oluşan bir toplumun siyasi entrikalarını işleyecek.
"Supergirl: Woman of Tomorrow" adlı filmde ise Süpermen ile Krypton'da bir kaya parçası üzerinde büyüyen ve hayatının ilk 14 yılında etrafındaki herkesin korkunç şekilde öldürülmesine şahit olan Süper Kız'ı izleyeceğiz.
Suicide Squad serisinde rol alan Amanda Waller karakterini konu alacak olan "Waller" adlı dizi, HBO Max yapımı Peacemaker'ın spinoff'u olacak.
Warren Ellis ve Bryan Hitch çizgi romanına dayanan "The Authority" adlı film, iyi niyetli anti kahramanların hikayesine odaklanacak.
DC'nin duyurduğu diğer projeler arasında "Booster Gold" adlı dizi, animasyon dizi türündeki "Creature Commandos" ve "Swamp Thing" adlı film yer alıyor.