Deadpool ve Wolverine 1 milyar dolar barajını aşabilecek mi? (2-4 Ağustos ABD Gişesi)
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi gişede liderliği elden bırakmıyor. Film 97 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Açılış hasılatıyla rekor kıran yapım dünya çapında ise 824 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Filmin 1 milyar dolar hasılata ulaşabileceği düşünülüyor. Josh Hartnett, Ariel Donoghue ve Saleka Shyamalan'ın rol aldığı M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki Tuzak filmi ise vizyondaki ilk haftasında 16 milyon dolar hasılat elde etti. İşte 2-4 Ağustos hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Ters Yüz 2
6,7 milyon dolar