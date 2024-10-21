Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı

BARBIE HAKKINDA

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.

2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.