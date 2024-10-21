Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi, 2023 yılının en çok gişe hasılatı eden filmi Barbie'yi tahtından etti.

Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı - 1

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine, gişedeki başarısıyla adından uzun süre söz ettirmişti.

26 Temmuz'da vizyona giren film, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti. Dünya genelinde 1 milyarı dolar hasılatı aşan film, "Joker" (2019) filminin rekorunu geride bıraktı.

N-LIFE HABERLERİ

Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı - 2

Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu. Film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.

Sinema tarihinde yalnızca dokuz film, 200 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde etmişti.

Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı - 3

BARBIE FİLMİNİN REKORUNU KIRDI

Marvel imzalı yapım, geçtiğimiz yıla damga vuran Barbie filmini tahtından etti. ABD'de yeniden vizyona giren film 679 bin dolar hasılat elde etti. Filmin ABD'deki toplam gişe hasılatı 636,3 milyon dolara ulaştı.

Film, ABD'de tüm zamanların en çok izlenen filmleri sıralamasında 12. sıraya yerleşti. Barbie filmi ise 13. sıraya geriledi.

Deadpool ve Wolverine her ne kadar Barbie filmini ABD'de tahtından etmiş olsa da Greta Gerwig imzalı film, toplam 1,4 milyar dolar hasılat ile dünya çapında büyük bir başarı elde etmeyi başardı.

Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı - 4

BARBIE HAKKINDA

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.

2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı - 5

OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KİM SUNACAK?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ni gelecek yıl kimin sunacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İddialara göre, filmin başrol oyuncuları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman, gelecek yıl Oscar Ödülleri'ni sunabilir. Deadline'ın haberine göre, 2 Mart'ta gerçekleşecek Oscar Ödülleri için birçok isim düşünülüyor.

Bu isimler arasında Will Ferrell, Amy Poehler ve Dwayne Johnson yer alıyor ancak Reynolds ile Jackman, listede başı çekiyor.

Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı - 6

Hugh Jackman, 2019 yılında Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenmişti. Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söylemişti. Oyuncu Whoopi Goldberg ve Jack Lemmon da Oscar Ödülleri'ni 4 kez sunmuştu.

Öte yandan, komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edilmişti.

Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a da teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.

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