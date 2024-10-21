Deadpool ve Wolverine, Barbie filminin rekorunu kırdı
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi, 2023 yılının en çok gişe hasılatı eden filmi Barbie'yi tahtından etti.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine, gişedeki başarısıyla adından uzun süre söz ettirmişti.
26 Temmuz'da vizyona giren film, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti. Dünya genelinde 1 milyarı dolar hasılatı aşan film, "Joker" (2019) filminin rekorunu geride bıraktı.