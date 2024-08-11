Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr.'ın şu sıralar gişe rekoru kıran Deadpool ve Wolverine filminde rol almayı reddettiği ortaya çıktı.

Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi - 1

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Filmin başrol oyuncularının yanı sıra pek çok Marvel yıldızı, filmde rol alarak hayranlara sürpriz yapmıştı.

Bu isimlerden biri Robert Downey Jr. olabilirdi ancak oyuncunun filmde yer almayı reddettiği ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi - 2

"DOCTOR DOOM'U BİLMİYORDUK"

Filmin senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick, IndieWire'a verdikleri röportajda aktöre Tony Stark/Iron Man rolünü yeniden canlandırmasını teklif ettiklerini açıkladı.

Wernick "Onun, Doctor Doom'u canlandıracağını bilmiyordum. İki karakteri canlandırmaısı imkansızdı. Ve sonra dedik ki, 'Ah, Downey Ryan Reynolds'a 'hayır' demiyor, değil mi? Kimse Ryan Reynolds'a hayır demez.' Ryan ona filmde rol alması baskı yaptı. Sahneleri yazdık ve Downey sahneleri okudu, ancak bilmediğimiz şey onun Doctor Doom'u canlandıracak olmasıydı" dedi.

Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi - 3

ARTIK IRON MAN OLMAYACAK

Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak.

Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi - 4

NE KADAR KAZANACAK?

Filmin yönetmenleri Russo kardeşlerin toplamda 80 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Tony Stark rolüyle Marvel evreninde çığır açan yıldızın yeni filmden ne kadar kazanacağı ise merak konusu oldu.

Variety'nin haberine göre, aktör Marvel Sinema Evreni'nin en çok kazanan oyuncusu olacak. Tüm Marvel filmlerinden toplamda 500-600 milyon dolar kazandığı tahmin edilen yıldızın Avengers: Doomsday filminden ne kadar kazanacağı net bir çekilde açıklanmasa da oyuncunun 80 milyon dolardan çok daha fazla kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

GERİ DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü. Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüşünü ise hiçkimse beklemiyordu.

Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi - 5

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı.

Sonraki 11 yıl boyunca Downey, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü tekrarladı.

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