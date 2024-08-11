Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi
Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr.'ın şu sıralar gişe rekoru kıran Deadpool ve Wolverine filminde rol almayı reddettiği ortaya çıktı.
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Filmin başrol oyuncularının yanı sıra pek çok Marvel yıldızı, filmde rol alarak hayranlara sürpriz yapmıştı.
Bu isimlerden biri Robert Downey Jr. olabilirdi ancak oyuncunun filmde yer almayı reddettiği ortaya çıktı.