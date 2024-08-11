Deadpool ve Wolverine filminin büyük sürprizi Robert Downey Jr. olabilirdi

NE KADAR KAZANACAK?

Filmin yönetmenleri Russo kardeşlerin toplamda 80 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Tony Stark rolüyle Marvel evreninde çığır açan yıldızın yeni filmden ne kadar kazanacağı ise merak konusu oldu.

Variety'nin haberine göre, aktör Marvel Sinema Evreni'nin en çok kazanan oyuncusu olacak. Tüm Marvel filmlerinden toplamda 500-600 milyon dolar kazandığı tahmin edilen yıldızın Avengers: Doomsday filminden ne kadar kazanacağı net bir çekilde açıklanmasa da oyuncunun 80 milyon dolardan çok daha fazla kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

GERİ DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü. Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüşünü ise hiçkimse beklemiyordu.