Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı

Yönetmen Levy "Sanki bir kraliyet üyesiyle tanışıyor gibiydik" dedi. Reynolds da "Hayatımın en heyecan verici anlarından biriydi" diye ekledi.

Madonna'nın bazı tavsiyelerde de bulunduğunu ekleyen aktör, "Madonna 'Bunu şurada şöyle yapmalısın' dedi ve nokta atışı tavsiyelerde bulundu" dedi.