Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi yakında izleyiciyle buluşacak. Aktörlerin, bir şarkıyı filmde kullanmak için Madonna'dan izin aldığı ortaya çıktı.
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi için geri sayım başladı. 26 Temmuz'da vizyona girecek olan filmin başrol oyuncuları filmde bir şarkıyı kullanmak istedi.
Filmin başrol oyuncuları Reynolds ile Jackman, "Like A Prayer" adlı şarkıyı filmde kullanmak için Madonna'dan izin almak zorunda kaldı.