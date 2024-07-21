Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi yakında izleyiciyle buluşacak. Aktörlerin, bir şarkıyı filmde kullanmak için Madonna'dan izin aldığı ortaya çıktı.

Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı - 1

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi için geri sayım başladı. 26 Temmuz'da vizyona girecek olan filmin başrol oyuncuları filmde bir şarkıyı kullanmak istedi.

Filmin başrol oyuncuları Reynolds ile Jackman, "Like A Prayer" adlı şarkıyı filmde kullanmak için Madonna'dan izin almak zorunda kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı - 2

MADONNA'YI ZİYARET ETTİLER

Yönetmen Shawn Levy ile birlikte pop müziğin ikonik ismi Madonna'yı ziyaret eden ikiliden Reynolds "Şarkıyı filmde kullanmamız büyük bir olaydı. Madonna'yı ziyaret ettik, onunla tanıştık. Şarkıyı nasıl, nerede ve neden kullanacağımızı ona açıkladık" dedi.

Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı - 3

Yönetmen Levy "Sanki bir kraliyet üyesiyle tanışıyor gibiydik" dedi. Reynolds da "Hayatımın en heyecan verici anlarından biriydi" diye ekledi.

Madonna'nın bazı tavsiyelerde de bulunduğunu ekleyen aktör, "Madonna 'Bunu şurada şöyle yapmalısın' dedi ve nokta atışı tavsiyelerde bulundu" dedi.

Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı - 4

Madonna daha önce Filth and Wisdom (2008) ve W.E. (2011) filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti.

Deadpool serisinin üçüncü filmi Deadpool ve Wolverine, 2009'daki X-Men Origins: Wolverine'den sonra Reynolds ve Hugh Jackman'ı yeniden bir araya getiriyor. 

Deadpool ve Wolverine filminin yıldızları Madonna'dan izin istemek zorunda kaldı - 5

DEADPOOL VE WOLVERINE HAKKINDA

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filmi 26 Temmuz'da vizyona girecek. Marvel imzalı Deadpool Wolverine adlı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor.

Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Hugh Jackman'ın 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan "Wolverine" macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu. 

DAHA FAZLA GÖSTER