Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi)

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. 265 bin 627 kişinin izlediği yapım, yılın en iyi açılış hasılatını elde eden animasyon filmi Ters Yüz 2'yi de geride bıraktı. Animasyon türündeki Ters Yüz 2 ise gişede ikinci sıraya yerleşti. İşte 26-28 Temmuz hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 5 film ve seyirci sayıları...

Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi) - 1

5. Kasırgalar

3.097

N-LIFE HABERLERİ

Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi) - 2

4. Siccin 7

12.368

Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi) - 3

3. Çılgın Hırsız 4

50.385

Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi) - 4

2. Ters Yüz 2

56.987

Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi) - 5

1. Deadpool ve Wolverine

265.627

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