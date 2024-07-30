Deadpool ve Wolverine gişenin yeni lideri oldu (26-28 Temmuz Türkiye gişesi)
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. 265 bin 627 kişinin izlediği yapım, yılın en iyi açılış hasılatını elde eden animasyon filmi Ters Yüz 2'yi de geride bıraktı. Animasyon türündeki Ters Yüz 2 ise gişede ikinci sıraya yerleşti. İşte 26-28 Temmuz hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 5 film ve seyirci sayıları...
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