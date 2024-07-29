Deadpool ve Wolverine vizyondaki ilk haftasında zirvede (26-28 Temmuz ABD gişesi)
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etti. Bu sayede film, yılın en iyi açılış hasılatını elde eden animasyon filmi Ters Yüz 2'yi de geride bıraktı. 1996 yapımı felaket filmi “Kasırga”nın bağımsız devamı olan "Kasırgalar" ise 35 milyon dolar ile ikinci sırada. İşte 26-28 Temmuz hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Longlegs
6,8 milyon dolar