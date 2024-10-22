Dedemin Gözyaşları gişede liderliği ele geçirdi (18-20 Ekim Türkiye gişesi)
Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Dedemin Gözyaşları filmi 56 bin 866 seyirci rakamıyla haftanın en çok izlenen filmi oldu. Animasyon türündeki Pırıl: Sayıların Gizemi ise 54 bin 940 kişi tarafından izlenerek ikinci sıraya yerleşti. Korku türündeki Gülümse 2 filmi ise vizyondaki ilk haftasında beşinci sıraya yerleşmeyi başardı. İşte 18-20 Ekim 2024 hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
5. Gülümse 2
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