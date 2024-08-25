Değeri 406 milyon euro: Dünyanın en pahalı tablosu ortaya çıktı!

PRENSİN KASASINDA

Prens Muhammed bin Salman’ın bu Rönesans tablosu dışında da çok sayıda sanat eserini kişisel koleksiyonuna topladığı ve bunun için hatırı sayılır meblağlar ödediği biliniyor.

Prens, tabloyu 2017'de New York'ta dünya fiyatını aşan gizli teklif sahibiydi ve şimdi Princeton'dan akademisyen Bernard Haykel, “kayıp” portrenin Cenevre'de bir kasada güvende olduğunu ve Prens Muhammed'in Suudi Vizyon 2030 olarak bilinen cesur kültürel stratejisinin önemli bir parçası olarak ilgi odağı olmaya hazır olduğunu öne sürüyor. Haykel, Suudi Kültür Bakanı Prens Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud'un da kendisine resmin satın alındığından beri orada olduğunu söylediğini iddia ediyor. Haykel “Müzenin tamamlanmasını bekliyor ve sonra müzede sergilenecek ” diye ekledi.