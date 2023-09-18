Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi)

Amerika gişesinin lideri değişmedi. Geçen hafta sonu açılış yapan korku filmi "Dehşetin Yüzü 2" (The Nun II) vizyondaki ikinci haftasında 14,7 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Ancak zirve yarışı başa baş gitti. "Venedik'te Cinayet" (A Haunting in Venice), 14.5 milyon dolarlık açılış hasılatıyla ikinci sıraya yerleşti. İşte 15-17 Eylül hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve kazandıkları hasılatlar...

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 1

10. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

2 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 2

9. Oppenheimer

2,1 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 3

8. Gran Turismo

2,4 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 4

7. Blue Beetle

2,5 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 5

6. Jawan

2,5 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 6

5. Barbie

4 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 7

4. My Big Fat Greek Wedding 3

4,7 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 8

3. Adalet 3: Son

7,2 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 9

2. Venedik'te Cinayet

15 milyon dolar

Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi) - 10

1. Dehşetin Yüzü 2

15 milyon dolar

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