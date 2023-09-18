Dehşetin Yüzü 2 yine zirvede (15-17 Eylül ABD gişesi)
Amerika gişesinin lideri değişmedi. Geçen hafta sonu açılış yapan korku filmi "Dehşetin Yüzü 2" (The Nun II) vizyondaki ikinci haftasında 14,7 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Ancak zirve yarışı başa baş gitti. "Venedik'te Cinayet" (A Haunting in Venice), 14.5 milyon dolarlık açılış hasılatıyla ikinci sıraya yerleşti. İşte 15-17 Eylül hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve kazandıkları hasılatlar...
10. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası
2 milyon dolar